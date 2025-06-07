الجيش الإسرائيلي يؤكد اغتيال قائد "كتائب المجاهدين" في غزة

Advertisement

أعلن الجيش اليوم السبت، اغتيال ، قائد " المجاهدين" في غارة جوية استهدفت مدينة غزة.وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، إن أبو شريعة شارك في هجوم 7 تشرين الأول 2023 على مستوطنة "نير عوز"، حيث ساهم في اختطاف واحتجاز رهائن إسرائيليين، من بينهم الرهينة وطفلاها الذين قُتلوا لاحقاً، وتمّت استعادة رفاتهم خلال هدنة مؤقتة انهارت في آذار الماضي.كما أضاف أدرعي أن القائد الميداني لعب دوراً في تجنيد عناصر في وداخل ، لتنفيذ عمليات قال إنها "إرهابية"، على حد تعبيره.وفي غارة أخرى منفصلة، اغتيل ، أحد القياديين البارزين في "كتائب المجاهدين"، بحسب ما أفاد بيان الجيش. (الحدث)