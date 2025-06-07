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عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يؤكد اغتيال قائد "كتائب المجاهدين" في غزة
Lebanon 24
07-06-2025
|
15:51
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أعلن الجيش
الإسرائيلي
اليوم السبت، اغتيال
أسعد
أبو شريعة
، قائد "
كتائب
المجاهدين" في غارة جوية استهدفت مدينة غزة.
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وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، إن أبو شريعة شارك في هجوم 7 تشرين الأول 2023 على مستوطنة "نير عوز"، حيث ساهم في اختطاف واحتجاز رهائن إسرائيليين، من بينهم الرهينة
الإسرائيلية
شيري بيباس
وطفلاها الذين قُتلوا لاحقاً، وتمّت استعادة رفاتهم خلال هدنة مؤقتة انهارت في آذار الماضي.
كما أضاف أدرعي أن القائد الميداني لعب دوراً في تجنيد عناصر في
الضفة الغربية
وداخل
إسرائيل
، لتنفيذ عمليات قال إنها "إرهابية"، على حد تعبيره.
وفي غارة أخرى منفصلة، اغتيل
محمود كحيل
، أحد القياديين البارزين في "كتائب المجاهدين"، بحسب ما أفاد بيان الجيش. (الحدث)
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