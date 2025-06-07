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هجوم بسكين في ميونيخ.. وإصابة عدة أشخاص

Lebanon 24
07-06-2025 | 16:27
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أعلنت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، عن وقوع هجوم بسكين في مدينة ميونيخ جنوب ألمانيا، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة.
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ووفق التقارير الأولية، فإن امرأة تبلغ من العمر نحو 30 عاماً أقدمت على طعن عدد من المارة بشكل عشوائي في أحد أحياء المدينة، قبل أن تتدخل الشرطة وتقوم بإطلاق النار عليها.

وأشارت السلطات إلى أن المهاجِمة أصيبت بجروح خطيرة، وتم نقلها إلى المستشفى حيث تخضع حالياً لعملية جراحية طارئة. (سبوتنيك)
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