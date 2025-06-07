شاهدوه.. أول فيديو لمكان اغتيال محمد السنوار في غزة

نشر الجيش ، مساء السبت، أول مقطع فيديو من الموقع الذي اغتيل داخله قائد الجناح العسكري لحماس محمد ، حيث تتحقق من العثور على جثمانه أسفل المستشفى في ، جنوبي .



وذكرت صحيفة " " أنَّ العملية بدأت في المستشفى مساء الأربعاء الماضي، تحت غطاء من طائرات سلاح الجو، وقد تم إخلاء نزلاء المستشفى مسبقاً.

وأضافت: "في عملية خاصة ومُركزة، بقيادة فرع الاستخبارات وقيادة الفرقة 36، وقوات من الجيش الإسرائيلي وجهاز (الشاباك)، عثر الجيش الإسرائيلي على البنية التحتية لحماس تحت الأرض".





وقال الجيش الإسرائيلي إنه "عثر من بين أشياء أخرى، على غرف قيادة وتحكم، وأسلحة، ووثائق تضم معلومات استخبارية"، مؤكداً أن هويات الجثث التي عُثر عليها لا تزال قيد الفحص.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، إن الجيش الإسرائيلي يحقق في وجود جثة قائد في قطاع غزة محمد السنوار، بين جثث عثر عليها في موقع تحت الأرض جنوب القطاع، حيث المكان الذي أعلنت إسرائيل استهدافه فيه.

بدوره، قال موقع "واللا" الإسرائيلي: "يحقق الجيش فيما إذا كان قد عُثر على جثة محمد السنوار في عملية تحت الأرض في قطاع غزة، بعد حوالى 3 أسابيع من هجوم سلاح الجو على الأنفاق، التي كان يختبئ فيها قائد الجناح العسكري لحماس".

وأضاف: "من المحتمل وجود جثث أيضاً لرهائن إسرائيليين".