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لوس أنجلوس تشتعل... اشتباكات في معركة "ترحيل المهاجرين" وترامب يهدد بالتدخل الفيدرالي

Lebanon 24
07-06-2025 | 23:10
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تصاعدت التوترات في لوس أنجلوس بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الفيدرالية ومحتجين على حملة مداهمات تستهدف المهاجرين غير الشرعيين، في مواجهة متفاقمة بين المدينة ذات القيادة الديمقراطية والبيت الأبيض بقيادة دونالد ترامب.

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الاحتجاجات التي اندلعت في منطقة باراماونت جنوب شرق المدينة مساء الجمعة، جاءت ردًا على عمليات نفذتها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، واعتقلت خلالها 44 شخصًا على الأقل. لكن الأحداث تصاعدت سريعًا إلى مواجهات ميدانية، حيث أُطلقت قنابل صوتية وغازات مسيلة للدموع، وتحوّلت الشوارع إلى متاريس بعربات مقلوبة وكتل إسمنتية.

فيما وصف مسؤول في البيت الأبيض ما يجري بأنه "تمرد على السيادة الأميركية"، لوّح الرئيس ترامب بـ"تدخل فوري من الحكومة الفيدرالية" في حال استمرت الاضطرابات، بينما طالب مسؤول أمني بارز باستدعاء الحرس الوطني، قائلاً: "نحن نجعل لوس أنجلوس أكثر أمانًا... يجب على رئيسة البلدية أن تشكرنا".

بالتوازي، أرسل الرئيس دونالد ترامب، السبت، ألفي عنصر من الحرس الوطني لقمع "الفوضى" في منطقة لوس أنجلوس، بعد يوم ثانٍ من الاضطرابات التي اندلعت بسبب حملة قمع للمهاجرين غير الشرعيين. ووصف حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، هذه الخطوة بأنها "تحريضية متعمدة"، وحذّر من أنها "ستؤدي فقط إلى تصعيد التوترات".

الإدارة الجمهورية تضع قضية الهجرة في صلب خطابها، وتستهدف ترحيل 3000 مهاجر يوميًا، لكن الحملة طالت أيضًا مقيمين شرعيين وأصحاب إقامة دائمة، ما أثار طعونًا قانونية وانتقادات حقوقية واسعة.

المشاهد من الشوارع تعكس تصاعد الغضب الشعبي، خصوصًا أن 82% من سكان باراماونت ينحدرون من أصول لاتينية – ما يجعل المدينة خط تماس حساس في معركة الهجرة.

بينما ترفض شرطة لوس أنجلوس المشاركة في عمليات الترحيل، اضطرت للتدخل لاحتواء الفوضى بعد أن غطت الشعارات المناهضة للـ ICE جدران مبانٍ اتحادية، فيما حاصر المحتجون أحد السجون الفيدرالية.

الاحتجاجات وضعت الديمقراطيين المحليين في صدام سياسي وأمني مع إدارة ترامب، وسط اتهامات بمحاولة فرض "سياسات فيدرالية قسرية" على مدن تعتبر نفسها "ملاذات آمنة للمهاجرين". (العين)

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