بغارتين.. إسرائيل تستهدف الصف الأول لتنظيم صغير في غزة

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أعلنت استهداف قائد تنظيم مسلح في وقيادي فيه، بغارتين استهدفتهما في قطاع غزة.وقال الجيش في بيان، إن الجيش وجهاز (الشاباك) قضيا على زعيم " المجاهدين" أبوشريعة والقيادي في التنظيم حامد كحيل، في غارتين في غزة.وأقر التنظيم الصغير الذي يعمل في قطاع غزة، في بيان، بمقتل أمينه العام ومؤسسه وقائد جناحه العسكري.- اقتحم الحدود في 7 تشرين الثاني 2023 على رأس مجموعة من التنظيم.- هاجم خصوصا مستوطنة "نير عوز" في 7 تشرين الاول.- شارك في اختطاف المجندة شيري بيباس وطفليها أريئيل وكفير بيباس (الثلاثة قتلوا أثناء احتجازهم في غزة).- شارك في اختطاف الزوجين غادي حجاي وجودي لين فاينشتاين وناتبونغ بينتا (قتلوا في غزة) ومواطن أجنبي آخر لا يزال محتجزًا في القطاع.- كان يعمل على استقطاب وتجنيد عناصر في وداخل إسرائيل.- خلال حرب غزة شارك التنظيم تحت قيادته في القتال ضد الجيش الإسرائيلي.وأوضح البيان أن غارة أخرى قتلت القيادي في التنيم محمود كحيل الذي شارك في احتجاز شيري وأريئيل وكفير بيباس.وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن عناصر كتائب المجاهدين لعبوا دورًا كبيرًا في هجوم 7 تشرين الاول "حيث شاركوا في عمليات الاختطاف والقتل دون أن يكونوا مطلعين على خطط حركة "، لافتا إلى أن مشاركتهم أتت في إطار "انتهاز الفرصة" والاستفادة من نشاط حركة حماس داخل إسرائيل. (العين الاخبارية)