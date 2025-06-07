بكين تتراجع جزئيا.. موافقات على بعض طلبات المعادن الثمينة لأميركا

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قالت إنها منحت موافقات لبعض طلبات تصدير النادرة، في خطوة قد تسهم في تهدئة التوترات قبل مفاوضات التجارة بين والصين الأسبوع الحالي.وأكدت الموافقة على بعض طلبات التصدير دون تحديد البلدان أو الصناعات المشمولة، مع الإشارة إلى تنامي الطلب على هذه المعادن في مجالات الروبوتات والمركبات الكهربائية. وأضافت الوزارة، في بيان صادر السبت، أنها ستواصل مراجعة طلبات التصدير المطابقة للمعايير والموافقة عليها.يأتي هذا التأكيد بعد أيام من محادثة هاتفية بين الرئيسين الأميركي والصيني، أعقبها تصريح لدونالد قال فيه إنه "لم يعد ينبغي أن تكون هناك أي تساؤلات بشأن تعقيد منتجات المعادن النادرة". ومن المقرر أن تلتقي الوفود والأميركية في المتحدة الإثنين لإجراء مفاوضات تجارية.وأوردت " " يوم الجمعة أن منحت تراخيص تصدير مؤقتة لموردي المعادن النادرة إلى أكبر ثلاث شركات صناعة سيارات أميركية. وكانت الصينية قد أعلنت في وقت سابق من السبت أنها ستسرّع إجراءات الموافقة للمصدرين المؤهلين من المعادن النادرة إلى . (بلومبرغ)