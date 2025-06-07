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إقتصاد

بكين تتراجع جزئيا.. موافقات على بعض طلبات المعادن الثمينة لأميركا

Lebanon 24
07-06-2025 | 23:53
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قالت بكين إنها منحت موافقات لبعض طلبات تصدير المعادن النادرة، في خطوة قد تسهم في تهدئة التوترات قبل مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الحالي.
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وأكدت وزارة التجارة الصينية الموافقة على بعض طلبات التصدير دون تحديد البلدان أو الصناعات المشمولة، مع الإشارة إلى تنامي الطلب على هذه المعادن في مجالات الروبوتات والمركبات الكهربائية. وأضافت الوزارة، في بيان صادر السبت، أنها ستواصل مراجعة طلبات التصدير المطابقة للمعايير والموافقة عليها.

يأتي هذا التأكيد بعد أيام من محادثة هاتفية بين الرئيسين الأميركي والصيني، أعقبها تصريح لدونالد ترمب قال فيه إنه "لم يعد ينبغي أن تكون هناك أي تساؤلات بشأن تعقيد منتجات المعادن النادرة". ومن المقرر أن تلتقي الوفود الصينية والأميركية في المملكة المتحدة الإثنين لإجراء مفاوضات تجارية.

وأوردت "رويترز" يوم الجمعة أن الصين منحت تراخيص تصدير مؤقتة لموردي المعادن النادرة إلى أكبر ثلاث شركات صناعة سيارات أميركية. وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت في وقت سابق من السبت أنها ستسرّع إجراءات الموافقة للمصدرين المؤهلين من المعادن النادرة إلى أوروبا. (بلومبرغ)
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