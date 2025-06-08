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عربي-دولي

العلاقة انهارت تمامًا.. ترامب يهدد ماسك بشكل مباشر

Lebanon 24
08-06-2025 | 00:22
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وجّهالرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديدًا مباشر لرجل الأعمال إيلون ماسك، قائلا أنّه  "سيدفع ثمنا باهظا" إذا اختار تمويل المرشحين الديمقراطيين لتحدي الجمهوريين الذين يصوتون لصالح "مشروعه الضخم والجميل".
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وأوضح ترامب في تصريحات صحفية أنه "إذا فعل ماسك ذلك سيكون عليه أن يدفع ثمنا باهظ للغاية"، مضيفا أن علاقته به قد انتهت تقريبا، مشيرا إلى أنه يستطيع إلغاء عقود ماسك الفيدرالية، لكنه لم يفكر في الأمر إطلاقا.

وتصاعد التوتر بين ترامب وماسك منذ أن انتقد الأخير مشروع قانون الإنفاق الضخم في الكونغرس، حيث وصفه "بالفظيع والمليء بالحماقات، والعمل المقزز والمثير للاشمئزاز"، مثيرا دهشة قادة الجمهوريين.

وصعد ماسك الخلاف يوم الخميس، حين شارك تعليقات قديمة لترامب ومشرعين جمهوريين آخرين، أثارت مخاوف بشأن إنفاق الحكومة الأميركية والعجز. (روسيا اليوم)

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