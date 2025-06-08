العلاقة انهارت تمامًا.. ترامب يهدد ماسك بشكل مباشر

وجّهالرئيس الأميركي تهديدًا مباشر لرجل الأعمال ، قائلا أنّه "سيدفع ثمنا باهظا" إذا اختار تمويل المرشحين لتحدي الجمهوريين الذين يصوتون لصالح "مشروعه الضخم والجميل".

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وأوضح في تصريحات صحفية أنه "إذا فعل ذلك سيكون عليه أن يدفع ثمنا باهظ للغاية"، مضيفا أن علاقته به قد انتهت تقريبا، مشيرا إلى أنه يستطيع إلغاء عقود ماسك الفيدرالية، لكنه لم يفكر في الأمر إطلاقا.



وتصاعد التوتر بين ترامب وماسك منذ أن انتقد الأخير مشروع الضخم في ، حيث وصفه "بالفظيع والمليء بالحماقات، والعمل المقزز والمثير للاشمئزاز"، مثيرا دهشة قادة الجمهوريين.



وصعد ماسك الخلاف يوم الخميس، حين شارك تعليقات قديمة لترامب ومشرعين جمهوريين آخرين، أثارت مخاوف بشأن إنفاق الحكومة الأميركية والعجز. (روسيا اليوم)