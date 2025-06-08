بعد محاولة اغتيال مرشح رئاسي في كولومبيا.. هذا أول تعليق أميركي

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دانت محاولة اغتيال عضو الكولومبي ميغيل أوريبي، الذي تعرض لهجوم مساء السبت أثناء إلقائه خطابا علنيا في العاصمة بوغوتا، حيث أصيب بطلقة نارية في الرأس أو العنق، ووصفت حالته بالحرجة.وكتب الأميركي على منصة "إكس": " تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال الشيوخ ميغيل أوريبي. إن هذا هجوم مباشر على ونتيجة للغة الأيسار العنفية الصادرة عن أعلى مستويات الحكومة الكولومبية".وأضاف أن على رئيس خفض مستوى الخطاب الاستفزازي وحماية المسؤولين الكولومبيين. وشدد على أن الجناة يجب أن يحاكموا.وأعلن عمدة بوغوتا كارلوس عن اعتقال المشتبه به.