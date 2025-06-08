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عربي-دولي
بعد محاولة اغتيال مرشح رئاسي في كولومبيا.. هذا أول تعليق أميركي
Lebanon 24
08-06-2025
|
00:26
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دانت
واشنطن
محاولة اغتيال عضو
مجلس الشيوخ
الكولومبي ميغيل أوريبي، الذي تعرض لهجوم مساء السبت أثناء إلقائه خطابا علنيا في العاصمة بوغوتا، حيث أصيب بطلقة نارية في الرأس أو العنق، ووصفت حالته بالحرجة.
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وكتب
وزير الخارجية
الأميركي
ماركو روبيو
على منصة "إكس": "
الولايات المتحدة
تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال
عضو مجلس
الشيوخ ميغيل أوريبي. إن هذا هجوم مباشر على
الديمقراطية
ونتيجة للغة الأيسار العنفية الصادرة عن أعلى مستويات الحكومة الكولومبية".
وأضاف أن على رئيس
كولومبيا
غوستافو بيترو
خفض مستوى الخطاب الاستفزازي وحماية المسؤولين الكولومبيين. وشدد
روبيو
على أن الجناة يجب أن يحاكموا.
وأعلن عمدة بوغوتا كارلوس
فرناندو
غالان
عن اعتقال المشتبه به.
ووفقا لصحيفة "التييمبو"، تبين أن المعتقل هو مراهق يبلغ من العمر 15 عاما اقترب من عضو مجلس الشيوخ مسافة متر ونصف تقريبا وأطلق النار على ظهره نحو 6 مرات. وتقوم السلطات بالتحقق مما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون في الهجوم.
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