شهداء وجرحى فلسطينيين حاولوا الحصول على مساعدات في غزة

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ذكرت "العربية" الأحد، عن سقوط وجرحى فلسطينيين حاولوا الحصول على مساعدات في خان يونس، مشيرة إلى أن الجيش استهدف قرب مركز مساعدات في .من جهة أخرى، قالت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من ، إنها لم تتمكن من توزيع أي مساعدات غذائية، أمس السبت، واتهمت حركة بتوجيه تهديدات "حالت دون مواصلة العمل" في القطاع، وهو ما نفته حماس.وذكرت المؤسسة، التي تستخدم شركات أمن ولوجيستيات أميركية خاصة للقيام بعملياتها، إنها قامت بتكييف عملياتها للتغلب على هذه التهديدات التي لم تحددها. وقالت في وقت لاحق في منشور على " " إنه سيعاد فتح موقعي التوزيع التابعين لها اليوم الأحد. وقال مسؤول في حماس لـ" " إنه ليس على علم بمثل هذه التهديدات المزعومة.وقال الحكومي الذي تديره حماس في غزة في وقت لاحق من أمس السبت، إن عمليات مؤسسة غزة الإنسانية "أثبتت فشلها الذريع على كل المستويات"، وأضاف: "نؤكد جهوزيتنا الكاملة لتأمين المساعدات الإغاثية من لحظة دخولها حتى وصولها إلى مستحقيها، وفق آليات ومعايير بشكل كامل، وذلك في إطار منع أية محاولات للسرقة أو الفوضى أو الفلتان". ودعت حماس جميع الفلسطينيين إلى حماية قوافل الإغاثة الإنسانية.وتتهم والولايات المتحدة حماس بسرقة المساعدات من عمليات الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة، وهو ما تنفيه الحركة.وقال مصدر في حماس إن الجناح المسلح للحركة، عز الدين القسام، سينشر بعض القناصة اعتبارا الأحد قرب الطرق المستخدمة في عمليات الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة لمنع العصابات المسلحة من نهب شحنات الأغذية.وسمحت إسرائيل باستئناف عمليات محدودة تقودها الأمم المتحدة في 19 أيار بعد حصار استمر 11 أسبوعا للقطاع الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة وحذر خبراء من أنهم يواجهون مجاعة وشيكة. وتصف الأمم المتحدة السماح بدخول المساعدات إلى غزة بأنه "قطرة في محيط".(العربية)