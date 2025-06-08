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محاولة استهداف موسكو بمسيّرة أوكرانية

Lebanon 24
08-06-2025 | 00:44
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تمكنت وحدات الدفاع الجوي الروسية من إسقاط طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تحاول استهداف العاصمة الروسية فجر اليوم الأحد.
 
وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، أن الهجوم لم يسفر عن أضرار أو إصابات، مضيفا أن قوات الأمن تواصل أعمال التحقق من موقع الحادث.
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وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس السبت، عن قيام قوات الدفاع الجوي التابعة لها، بإسقاط 36 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، فوق مقاطعات روسية عدة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "ابتداء من الساعة 00:00 بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية".

وبيّنت الوزارة أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة "فوق أراضي مقاطعات كورسك وبريانسك وكالوغا وسمولينسك وموسكو".


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