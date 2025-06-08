هذا ما قاله مدفيديف عن سبب عدم استلام كييف لجثث جنودها

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رأى الروسي أن لا تتسلم جثث جنودها لأنها تخشى الاعتراف بأن هناك 6 آلاف جثة ولا تريد دفع تعويضات لأرامل الجنود.وكتب مدفيديف على منصة "إكس": "لا يريد الأوغاد في كييف استلام جثث جنودهم لسببين: من المخيف الاعتراف بوجود 6 آلاف منهم، ولا يريدون دفع تعويضات للأرامل"، بحسب ما ذكر موقع " ".وأكد ممثل مجموعة التفاوض الروسية ألكسندر زورين أن لم تتواصل مع الجانب الروسي، وبالتالي فإن عملية تسليم جثث جنود القوات القتلى وتبادل الأسرى لم تتم.وأفاد رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا في تصريح سابق اليوم بأن فريق التواصل التابع لوزارة الدفاع الروسية موجود على الحدود مع أوكرانيا، لكن الجانب الأوكراني أجل العملية دون إبداء أسباب واضحة.وأضاف أن فريق المفاوضين الأوكراني لم يصل إلى موقع التبادل، واصفا الأعذار المقدمة من كييف بأنها "متباينة وغريبة إلى حد ما".وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية علقت، أمس السبت في حديث لمراسل نوفوستي، على رفض كييف استلام جثث العسكريين الأوكرانيين وتأجيل عملية التبادل المتفق عليها.وقالت زاخاروفا إنه في الواقع لا توجد مجموعة عرقية في العالم، ترفض دفن جنودها القتلة؛ ولكن نظام كييف ليس بحاجة لمواطنيه.(سكاي نيوز)