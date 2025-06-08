يعتقد أنه متعمد.. حريق بكنيس الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل (فيديو)

قالت صحيفة إن حريقا اندلع في كنيس الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل بالقدس، وإن السلطات تشتبه في أنه متعمد.



وعلق الوزير المتطرف بأن "إحراق الكنيس حدث مقلق، ويحمل سمات معادية للسامية، ويجب عدم التسامح معه".



كما علق الإسرائيلي موشي أربيل بالقول إن "محاولة حرق كنيس الحاخام يوسف حادثة مخيفة واعتداء على رمز وطني".

🎥- اندلاع #حريق في كنيس الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل يتسحاق يوسف بـ #القدس، والسلطات تشتبه في أنه متعمد. (يديعوت أحرونوت)



▪️ وعلّق الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بأن "إحراق الكنيس حدث مقلق ويحمل سمات معادية للسامية ويجب عدم التسامح معه" وفق تعبيره. pic.twitter.com/cGfRzNSwAG — عربي بوست (@arabic_post) June 8, 2025 Advertisement