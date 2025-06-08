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عربي-دولي

يعتقد أنه متعمد.. حريق بكنيس الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل (فيديو)

Lebanon 24
08-06-2025 | 02:05
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قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن حريقا اندلع في كنيس الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل يتسحاق يوسف بالقدس، وإن السلطات تشتبه في أنه متعمد.

وعلق الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بأن "إحراق الكنيس حدث مقلق، ويحمل سمات معادية للسامية، ويجب عدم التسامح معه".

كما علق وزير الداخلية الإسرائيلي موشي أربيل بالقول إن "محاولة حرق كنيس الحاخام يوسف حادثة مخيفة واعتداء على رمز وطني".
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