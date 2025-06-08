يعتقد أنه متعمد.. حريق بكنيس الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل (فيديو)

🎥- اندلاع #حريق في كنيس الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل يتسحاق يوسف بـ #القدس، والسلطات الإسرائيلية تشتبه في أنه متعمد. (يديعوت أحرونوت)
▪️ وعلّق الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بأن "إحراق الكنيس حدث مقلق ويحمل سمات معادية للسامية ويجب عدم التسامح معه" وفق تعبيره. pic.twitter.com/cGfRzNSwAG
— عربي بوست (@arabic_post) June 8, 2025
🎥- اندلاع #حريق في كنيس الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل يتسحاق يوسف بـ #القدس، والسلطات الإسرائيلية تشتبه في أنه متعمد. (يديعوت أحرونوت)
▪️ وعلّق الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بأن "إحراق الكنيس حدث مقلق ويحمل سمات معادية للسامية ويجب عدم التسامح معه" وفق تعبيره. pic.twitter.com/cGfRzNSwAG