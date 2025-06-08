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عربي-دولي
المكتب البيضاوي تحول لحلبة مصارعة.. تبادل للكمات بين ماسك ووزير أميركي
Lebanon 24
08-06-2025
|
03:09
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نشب
شجار
بين
وزير الخزانة
الأميركي سكوت بيسنت والملياردير
إيلون ماسك
، الذي كان آنذاك رئيسًا لوزارة كفاءة الحكومة
الأمريكية
، في
المكتب البيضاوي
. وأفاد ستيفن
بانون
، المستشار السياسي للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، بذلك، نقلاً عن صحيفة
واشنطن بوست
.
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ووفقاً للصحيفة، "تسبّبت تكتيكات
ماسك
الوحشية، ونقص الحنكة السياسية، والخلافات الأيديولوجية مع قاعدة "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" في تدهور علاقته بكبار مسؤولي الإدارة، وفي النهاية مع الرئيس".
ومع ذلك، "على الرغم من التوتر، انحاز
ترامب
ونائب رئيس موظفيه، ستيفن
ميلر
، إلى جانب ماسك".
وفي 2 نيسان الماضي، عندما طرح ترامب "الرسوم الجمركية التي تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، لجأ ماسك إلى منصة إكس للتعبير عن استيائه من الرسوم"، بينما "في الخاص، قدم ماسك نداءات شخصية لترامب لعكس الرسوم الجمركية. ولم يمتثل ترامب، ولم يتراجع إلا بعد أيام من انخفاض حاد في أسواق السندات".
وفي منتصف نيسان، أدت الخلافات حول تفضيلاتهما لمفوض دائرة الإيرادات الداخلية بالإنابة إلى تبادل اللكمات بين ماسك وبيسنت. وبعد أن غادرا المكتب البيضاوي، حيث دعم ترامب اختيار بيسنت، بدأ الرجلان في تبادل الإهانات، حيث دفع ماسك كتفه في قفص بيسنت الصدري، ورد بيسنت بضربه ووصفه بأنه "محتال".
ووفقاً لبانون، تدخل عدة أشخاص لفضّ الشجار. وفي وقت لاحق، علق ترامب على الحادث قائلاً إن "هذا كثير جداً".
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