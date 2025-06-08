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عربي-دولي

في جنوب سوريا.. اسرائيل تستهدف عنصرا لـ"حماس"

Lebanon 24
08-06-2025 | 03:51
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه وجّه ضربة استهدفت أحد أعضاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في جنوب سوريا.
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