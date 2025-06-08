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عربي-دولي

معطيات مثيرة.. هكذا انفجرت عبوة بجنود إسرائيليين داخل غزة

Lebanon 24
08-06-2025 | 04:35
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تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل "حادث أمني خطير" وقع صباح اليوم في خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 5 آخرين بانفجار عبوة ناسفة أثناء عملية تمشيط لأحد المباني.
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وأوضح المراسل أور هيلر أن الجيش الإسرائيلي سمح بنشر معلومات حول ما وصفه بحدث صعب وقع مؤخراً في خان يونس.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه تم السماح بنشر معلومات عن الجنود الذين قتلوا في القطاع، حيث لقي 4 من جنود الجيش الإسرائيلي مصرعهم بانفجار عبوة ناسفة.

وفي تفصيل أوضح للحادث، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد إيفي دفرين إن 4 جنود قتلوا صباح اليوم، كما أصيب 5 جنود آخرين، جندي بجروح خطيرة و4 بجروح متوسطة.

وأوضح أن القوة كانت تعمل في منطقة خان يونس في منشأة وصفها بـ"الإرهابية" تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأنه في حوالى الساعة السادسة صباحا انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى انهيار جزء من المبنى.

وقدم مراسل القناة الـ11 آيتيسيك زوارتس سرداً أكثر تفصيلاً للحادث، مؤكداً أن الواقعة وقعت عند الساعة السادسة و10 دقائق صباحاً، عندما دخل الجنود ومشطوا المبنى.

وذكر أنه في مرحلة ما من العملية، فتح الجنود باباً وواجهوا صعوبة في فتحه، وعندها انفجرت العبوة وانهار المبنى على الجنود.

وفي تحليل عسكري للحادث، قال مراسل الشؤون العسكرية في إذاعة الجيش دوران كادوش إن حماس تطورت في أساليب حرب العصابات التي نتحدث عنها، واستخدمت وسائل للتفوق على الجيش.

وذكر أن الصراع يتمحور حول معركة اكتساب الخبرة، حيث إنه خلال الـ20 شهراً الماضية كان الجيش يكتسب الخبرة ويدرس وضعه ويستخلص العبر ويحاول أن يجد أفضل الطرق لضرب حماس.

لكن الأهم من ذلك، كما أشار كادوش، هو أن حماس تكتسب الخبرة أيضا من الناحية الأخرى.

ولفهم كيفية حدوث هذا الحادث رغم الاحتياطات المتخذة، أوضح مراسل القناة الـ11 أنه كان من المتوقع مسبقاً إمكانية أن يكون هذا المبنى مفخخاً، أو أن تكون فيه فتحة نفق تؤدي إلى شبكة أنفاق.

وأضاف أنه يفترض أن حماس ستفخخ هذا البيت، مشيرا إلى أن الأسرى المحررين أفادوا بأن فتحات الأنفاق التي تؤدي إلى الأنفاق التي كانوا محتجزين فيها كانت مفخخة.

وأثار المراسل تساؤلاً حول سبب عدم العثور على هذه العبوة رغم امتلاك القوات الإسرائيلية للكثير من الوسائل المتطورة للبحث عن العبوات المفخخة.

وذكر أن هناك روبوتات وطائرات مسيرة وكلاب مدربة، وأن الجنود شديدو الحذر من الدخول إلى المنازل لأنهم يعلمون أنها قد تكون مفخخة.

وأشار المراسل إلى معلومات حصل عليها من الجنود الموجودين حاليا في الميدان من جباليا حتى خان يونس أو مناطق أخرى، تفيد بأن في كل منزل توجد عبوة متفجرة، ومن كل بيتين يوجد بيت فيه مدخل نفق. (الجزيرة نت)
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