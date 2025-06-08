أصيب برصاصتين بالرأس.. هذا وضع المرشح الرئاسي الكولومبي بعد تعرضه لإطلاق نار

Advertisement

بعد نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، خضع المرشح الرئاسي الكولومبي ميغيل أوريبي تورباي الذي تعرض لإطلاق نار أمس السبت في بوغوتا، لعملية جراحية ناجحة، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة الأحد.وقال رئيس بلدية بوغوتا كارلوس لوسائل إعلام إن أوريبي الذي تعرض لإطلاق نار أثناء مناسبة عامة على يد مشتبه به يبلغ 15 عاما "تجاوز أول تدخل جراحي".وكانت الحكومة الكولومبية وحزب السناتور أوريبي، البالغ من العمر 39 عاما، أعلنا في وقت سابق أنه تعرض لإطلاق النار أمس السبت في العاصمة بوغوتا، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه في "حالة خطيرة" في المستشفى.وينتمي أوريبي إلى حزب الوسط المحافظ المعارض الذي أسسه الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي، دون وجود صلة قرابة بينهما.وندد الحزب بالهجوم في بيان موضحا أن السناتور كان يستضيف مؤتمرا انتخابيا في متنزه عام في حي فونتيبون بالعاصمة أمس السبت عندما "أطلق مسلحون النار عليه في ظهره".ووصف الحزب الهجوم بأنه خطير لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل حول حالته الصحية.وأصدرت الرئاسة الكولومبية بيانا قالت فيه إن الحكومة ترفض "بشكل قاطع" هذا الهجوم العنيف، ودعت إلى إجراء تحقيق شامل في الأحداث التي وقعت.وقال الكولومبي إنه تم إلقاء القبض على مشتبه به في حادث إطلاق النار، مضيفا أن التحقيقات جارية لمعرفة إذا كان هناك المزيد من الضالعين في الحادث.وأظهر مقطع فيديو نشر على منصات التواصل الاجتماعي أوريبي، وهو عضو في من اليمينية، أثناء إلقائه خطابا خلال مناسبة انتخابية غربي العاصمة، عند سماع صوت طلقات نارية بشكل مفاجئ.وفي لقطة أخرى، يظهر أوريبي مضرجا بالدماء وهو ملقى على مقدمة سيارة، قبل أن تحمله مجموعة من الاشخاص إلى داخل إحدى السيارات المارة.ونددت حكومة الرئيس اليساري "بقوة" بالهجوم على أوريبي.(سكاي نيوز)