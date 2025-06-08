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عربي-دولي

في ذكرى إعدامه.. هذا ما قالته رغد صدام حسين عن والدها

Lebanon 24
08-06-2025 | 05:00
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نشرت ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، رغد صدام، بياناً، تحدثت فيه عن ذكرى إعدام والدها، في يوم عيد الأضحى لعام 2006، وقالت إنه "واجه الموت بكل شجاعة".
 
 
وقالت رغد صدام، عبر بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مساء الخميس الماضي: "أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلة الله أن يحفظ العراق والأمتين العربية والإسلامية".
 
وأضافت رغد صدام: "في هذه الأيام نستذكر القائد الرئيس الشهيد صدام حسين الذي استشهد في أول أيام العيد، دفاعا عن العراق والأمة العربية، وواجه الموت بكل شجاعة، فأصبحت ذكراه نبراس فخر لكل الأحرار في العالم".


ومضت ابنة الرئيس العراقي الأسبق، خلال بيانها نفسه، الذي شهد تفاعلا مُتسارعاً، بالقول: "إلى أهلي في العراق، نجدد العهد في العمل على بناء مجتمع يليق بتاريخ وحضارة بلدنا وشعبنا، وسنواجه معا كل الصعوبات، ونصنع مستقبلا أفضل لأجيالنا القادمة، لينعموا في بلد يسوده العدل والمساواة".
إلى ذلك، كانت رغد صدام قد نشرت في السابق، كذلك، كلمات صوتية مسجلة لها في ذكرى إعدام والدها، حيث قالت في إحداها: "تمر علينا اليوم ذكرى استشهاد والدي الرئيس صدام حسين رحمه الله، هذا اليوم الذي يحيي ذكراه الكثيرون من الأحرار في العالم، حافظ والدي على هيبة العراق والعراقيين حتى آخر لحظة في حياته وهو مؤمن قوي صابر وحافظ على كل قيمه ومبادئه". (عربي21)
 
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