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عربي-دولي

في دولة عربيّة... إحباط تهريب مخدرات

Lebanon 24
08-06-2025 | 05:07
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ضبطت الجمارك الكويتية كميّة كبيرة من المخدرات تزن نحو 50 كغ قادمة من دولة أوربية.
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وذكرت الإدارة العامة للجمارك أنه تم ضبط الشحنة بعد اشتباه فريق الاستهداف الجمركي بمحتويات الحقائب، ليتم إخضاعها لتفتيش دقيق.
 
 
وعند الكشف عليها، تبيّن وجود نحو 33 كغ من مادة الحشيش المخدرة بالإضافة الى 17 كغ من عشبة الماريجوانا المخدرة. (روسيا اليوم)
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