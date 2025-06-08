في دولة عربيّة... إحباط تهريب مخدرات

ضبطت كميّة كبيرة من المخدرات تزن نحو 50 كغ قادمة من دولة أوربية.

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وذكرت أنه تم ضبط الشحنة بعد اشتباه فريق الاستهداف الجمركي بمحتويات الحقائب، ليتم إخضاعها لتفتيش دقيق.

وعند الكشف عليها، تبيّن وجود نحو 33 كغ من مادة الحشيش المخدرة بالإضافة الى 17 كغ من عشبة الماريجوانا المخدرة. (روسيا اليوم)