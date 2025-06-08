هل بإمكان إسرائيل وقف "تخصيب اليورانيوم" في إيران؟ مُحلل يجيب

رأى المحلل العسكري لصحيفة "ميكور ريشون" ، عمير ربابورت، أنّ "الجيش يمتلك القدرة على ضرب المنشآت النووية ، لكنه لا يستطيع على البرنامج كلياً، ولا سيما منشآت تخصيب اليورانيوم".

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وأوضح ربابورت أنّ "منشآت التخصيب الإيرانية أصبحت موزّعة على نحو 10 مواقع، بعضها داخل أعماق الجبال التي يبلغ ارتفاعها نحو 4 كيلومترات، ما يجعل استهدافها جواً بالغ الصعوبة".



وذكّر بالهجوم السيبراني عام 2010 بواسطة "ستاكسنت"، الذي يُنسب إلى الموساد الإسرائيلي وجهات غربية أخرى، والذي عطل أجهزة الطرد المركزي، لكنه لم يمنع الإيرانيين من تطوير أساليب حماية أقوى.





وأوضح ربابورت أنّ "مساحة تفوق مساحة بثمانين مرة، وتمتد حتى سهول "، الأمر الذي يجعل من الصعب تنفيذ عمليات جوية فعالة، مشيراً إلى أن تخصيب اليورانيوم لا يُمكن وقفه بالكامل بواسطة القصف وحده.

واعتبر الكاتب أنّ الهجوم الصاروخي الإيراني في 1 تشرين الأول 2024 "مثّل نجاحاً استراتيجياً لإيران، حيث أطلقت مئات الصواريخ البالستية، بعضها اخترق الدفاعات الإسرائيلية وضرب منشآت استراتيجية، رغم تدخل تحالف دولي بقيادة ".



وأضاف أنّ "الإيرانيين، أثبتوا حينها لأنفسهم ولغيرهم، قدرتهم على مهاجمة إسرائيل مباشرة"، مشيراً إلى احتمال أن يكون بعض تلك الصواريخ مزوداً بتقنيات مكّنته من تجاوز منظومات اعتراض الصواريخ الإسرائيلية - حيتس".



الكاتب رأى أيضاً أنَّ إيران "لا تزال قادرة على تهديد إسرائيل"، موضحاً أنَّ "إسرائيل تمرّ في لحظة ضعف بسبب تراجع علاقاتها مع الولايات المتحدة، وبسبب الإخفاقات السياسية الداخلية".

وأشار ربابورت إلى "وضع سياسي خطير"، حيث من المحتمل أن تدعم دول حليفة لإسرائيل مثل وسنغافورة، إقامة دولة فلسطينية خلال مؤتمر دولي قريب في ، وهو ما سيجعل من الصعب على تأمين تحالف دولي للدفاع عنها، كما حدث في ليلة 1 تشرين الأول 2024، أو الحصول على "ضوء أخضر" من الولايات المتحدة وحلفائها لتنفيذ هجوم. (الميادين نت)