"حركة نشطة".. هذا ما يحدث داخل قواعد أميركية في سوريا

ذكرت قناة "الميادين، اليوم الأحد، أنه جرى تسجيل حركة نشطة في القواعد العسكرية الأميركية، شمال ، خلال اليومين الماضيَين.

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وأكدت المصادر هبوط طائرة شحن عسكرية أميركية، في ، "رميلان "، شمال الحسكة.

وقالت المصادر أيضاً إنَّ الطائرة نقلت إلى أسلحة ومنظومة دفاع جوي وراداراً متطوراً.



وفي قاعدة "قسرك"، الحسكة ، أجريت تدريبات مشتركة للقوات الأميركية، مع "قوات " (قسد).



يُشار إلى أنَّ المبعوث الأميركي إلى سوريا، ، أعلن يوم 3 حزيران الجاري، بدء تخفيض القواعد العسكرية لبلاده في سوريا مع الإبقاء على واحدة.

وأضاف: "انتقلنا من 8 قواعد إلى خمس ثم ثلاث، وسنبقي على الأرجح على قاعدة واحدة"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".