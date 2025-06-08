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عربي-دولي

"حركة نشطة".. هذا ما يحدث داخل قواعد أميركية في سوريا

Lebanon 24
08-06-2025 | 05:27
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ذكرت قناة "الميادين، اليوم الأحد، أنه جرى تسجيل حركة نشطة في القواعد العسكرية الأميركية، شمال شرق سوريا، خلال اليومين الماضيَين. 
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وأكدت المصادر هبوط طائرة شحن عسكرية أميركية، في قاعدة خراب الجير، "رميلان "، شمال الحسكة.
 
 
وقالت المصادر أيضاً إنَّ الطائرة نقلت إلى القاعدة أسلحة ومنظومة دفاع جوي وراداراً متطوراً.

وفي قاعدة "قسرك"، بريف الحسكة الشمالي، أجريت تدريبات مشتركة للقوات الأميركية، مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

يُشار إلى أنَّ المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، أعلن يوم 3 حزيران الجاري، بدء تخفيض القواعد العسكرية لبلاده في سوريا مع الإبقاء على واحدة.
 
 
وأضاف: "انتقلنا من 8 قواعد إلى خمس ثم ثلاث، وسنبقي على الأرجح على قاعدة واحدة"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
 
 
 
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