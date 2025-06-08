نُقِلَ إلى المستشفى... مسؤول يتعرّض لاعتداء "وحشيّ"!

ألقت الشرطة القبض على شخصين متّهمين بالاعتداء على مسؤول حكومي في أثناء تنفيذه حملة لإزالة تعديات في إحدى قرى محافظة جنوبي مصر.

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وأثارت الحادثة تفاعلا واسعا وغضبا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الاعتداء بطريقة "وحشة" على المسؤول الحكومي، ما سبب له إصابات جسيمه في الوجه والعين.

وتم نقله إلى الجديد لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة. (روسيا اليوم)