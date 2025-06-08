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عربي-دولي

نُقِلَ إلى المستشفى... مسؤول يتعرّض لاعتداء "وحشيّ"!

Lebanon 24
08-06-2025 | 05:30
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ألقت الشرطة المصرية القبض على شخصين متّهمين بالاعتداء على مسؤول حكومي في أثناء تنفيذه حملة لإزالة تعديات في إحدى قرى محافظة سوهاج جنوبي مصر.
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وأثارت الحادثة تفاعلا واسعا وغضبا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الاعتداء بطريقة "وحشة" على المسؤول الحكومي، ما سبب له إصابات جسيمه في الوجه والعين. 
 
 
وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة. (روسيا اليوم)
 
 
 
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