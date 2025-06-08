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عربي-دولي

دولة عربية ضمن القائمة.. تعرفوا إلى أكثر الشعوب استخداماً لـ"واتسآب"

Lebanon 24
08-06-2025 | 12:00
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نشر موقع "الجزيرة نت" تقريراً جديداً تحدث فيه عن أكثر 10 شعوب استخداماً لتطبيق "واتسآب" بينهم في دولة عربية.
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ويقول التقرير إنه منذ انطلاقه عام 2009، تطور تطبيق "واتساب" من وسيلة بسيطة لتبادل الرسائل النصية إلى منصة تواصل عالمية تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريًا حاجز 2.5 مليار شخص في عام 2024.
 
 
ومع هذا الانتشار الواسع، تحوّل التطبيق إلى أداة مؤثرة اقتصاديا، سواء عبر إيراداته المباشرة أو تأثيره على سلوك المستهلكين والتجارة الرقمية.
 
وفي عام 2014، استحوذت شركة "فيسبوك" على "واتساب" مقابل 19 مليار دولار بعد أن كانت "غوغل" قد قدمت عرضاً سابقاً بقيمة مليار دولار في 2013، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.
 
وبلغت إيرادات واتساب في عام 2024 نحو 1.7 مليار دولار، معظمها من نسخة التطبيق المخصصة للأعمال، بحسب منصتي "سليك فلو" و"بيزنس أوف آبس".
وأسهمت هذه النسخة في جذب الشركات لاستخدام ميزاتها في خدمة العملاء والتسويق ضمن منظومة ميتا التي بلغت إيراداتها الإجمالية في العام نفسه نحو 164.5 مليار دولار.
 
 
إلى ذلك، ارتفع عدد مستخدمي "واتسآب" من 103 ملايين عام 2012 إلى 2.5 مليار عام 2024، في حين تجاوز عدد مرات تنزيل التطبيق 6.3 مليارات مرة حتى عام 2024.

 
وفي ما يلي قائمة بالدول الأكثر استخداماً لـ"واتسآب":
- الهند: 390 مليون مستخدم
 
- البرازيل: 148 مليونا
 
- إندونيسيا: 112 مليونا
 
 
 
- الفلبين: 88 مليونا
 
- المكسيك: 77 مليونا
 
- تركيا: 56 مليونا
 
- مصر: 55 مليونا
 
 
- ألمانيا: 44 مليونا
 
- نيجيريا: 40 مليونا
 
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