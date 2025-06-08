جدل بسبب "ظهور عبد الحليم" في المغرب.. ما القصة؟

أعلنت أسرة الفنان المصري الراحل ، الملقب بـ"العندليب "، رفضها ظهوره بتقنية الهولوغرام في حفل غنائي سيقام بمهرجان في 20 حزيران الجاري.

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وقالت العائلة في بيان لها مساء أمس السبت إنه وصل إلى علمها أن هناك إعلانات متداولة عبر المنصات الرسمية وغير الرسمية لمهرجان "موازين" والذي سيقام في المغرب 20 حزيران الجاري توحي من خلال صورة ظلية شهيرة وتلميحات غير مباشرة، بإقامة عرض بتقنية "الهولوغرام" يخصّ الفنان عبد .

وأكدت الأسرة أنها ليست على علم بأي عرض من هذا النوع، ولم يتم التواصل معها أو توقيع أي اتفاق مع مهرجان "موازين" أو مع أي جهة أخرى بشأن استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل.



وأشارت إلى أن جميع الحقوق المتعلقة باسم وصورة حافظ محفوظة حصراً لشركة واحدة تم التعاقد معها رسمياً، موضحة أن أي استخدام لهذه الحقوق من دون الرجوع إليها يُعد خرقًا قانونيًا يُعرّض مرتكبيه للمساءلة.



وناشدت عائلة عبد الحليم بجميع الجهات احترام الحقوق القانونية والأدبية المتعلقة بالرموز الفنية العربية، معلنة احتفاظها بكامل حقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية لحماية إرث الفنان وحقوق الشركاء الرسميين.



يشار إلى أن "موازين" مهرجان سنوي يقام في دولة المغرب من كل عام ويشارك فيه العديد من الفنانين الموسيقيين العالميين والمحليين. (العربية نت)