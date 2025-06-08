Advertisement

عربي-دولي

جدل بسبب "ظهور عبد الحليم" في المغرب.. ما القصة؟

Lebanon 24
08-06-2025 | 05:41
A-
A+
Doc-P-1372105-638849835528327124.jpg
Doc-P-1372105-638849835528327124.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت أسرة الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ، الملقب بـ"العندليب الأسمر"، رفضها ظهوره بتقنية الهولوغرام في حفل غنائي سيقام بمهرجان في المغرب 20 حزيران الجاري.
Advertisement
 
 
وقالت العائلة في بيان لها مساء أمس السبت إنه وصل إلى علمها أن هناك إعلانات متداولة عبر المنصات الرسمية وغير الرسمية لمهرجان "موازين" والذي سيقام في المغرب 20 حزيران الجاري توحي من خلال صورة ظلية شهيرة وتلميحات غير مباشرة، بإقامة عرض بتقنية "الهولوغرام" يخصّ الفنان عبد الحليم حافظ.
 
وأكدت الأسرة أنها ليست على علم بأي عرض من هذا النوع، ولم يتم التواصل معها أو توقيع أي اتفاق مع مهرجان "موازين" أو مع أي جهة أخرى بشأن استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل.

وأشارت إلى أن جميع الحقوق المتعلقة باسم وصورة عبد الحليم حافظ محفوظة حصراً لشركة واحدة تم التعاقد معها رسمياً، موضحة أن أي استخدام لهذه الحقوق من دون الرجوع إليها يُعد خرقًا قانونيًا يُعرّض مرتكبيه للمساءلة.

وناشدت عائلة عبد الحليم بجميع الجهات احترام الحقوق القانونية والأدبية المتعلقة بالرموز الفنية العربية، معلنة احتفاظها بكامل حقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية لحماية إرث الفنان وحقوق الشركاء الرسميين.

يشار إلى أن "موازين" مهرجان سنوي يقام في دولة المغرب من كل عام ويشارك فيه العديد من الفنانين الموسيقيين العالميين والمحليين. (العربية نت)
مواضيع ذات صلة
هل تزوج عبد الحليم حافظ سعاد حسني؟ هذا ما كشفه ابن شقيقه
lebanon 24
08/06/2025 18:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
شقيقة سعاد حسني تفتح النار على أسرة عبد الحليم حافظ.. إليكم السبب (فيديو)
lebanon 24
08/06/2025 18:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ضجة في سوريا بسبب مطعم.. ما القصة؟ (صور)
lebanon 24
08/06/2025 18:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أردني يطلق زوجته بسبب راغب علامة.. ما القصة؟
lebanon 24
08/06/2025 18:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

فنون ومشاهير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:25 | 2025-06-08
11:05 | 2025-06-08
10:42 | 2025-06-08
10:29 | 2025-06-08
10:24 | 2025-06-08
10:00 | 2025-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24