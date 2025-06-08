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إقتصاد

غداً.. محادثات تجارية اميركيّة - صينيّة في لندن

Lebanon 24
08-06-2025 | 05:47
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يلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، غدًا، في بريطانيا، وفدا أميركيا لإجراء مناقشات حول التجارة.
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وسُيشارك هي مع مسؤولين أميركيين في ترؤس اجتماع أول لآلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة. (العربية)
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