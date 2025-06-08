غداً.. محادثات تجارية اميركيّة - صينيّة في لندن

يلتقي الصيني هي ليفينغ، غدًا، في ، وفدا أميركيا لإجراء مناقشات حول التجارة.

Advertisement



وسُيشارك هي مع مسؤولين أميركيين في ترؤس اجتماع أول لآلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين والولايات المتحدة. (العربية)