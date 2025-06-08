حادثة مُرعبة في تركيا... شخصٌ رمى نفسه من الطابق الـ13

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أقدم شخص على الانتحار بالقفز من الطابق الثالث عشر في مدينة أدرنة أثناء بث مباشر عبر منصة "تيك توك"، حيث نقل المشاهدون اللحظات الأخيرة المأسوية التي سبقت الحادث.وخلال البث الذي استمر عدة دقائق، عبر الشخص عن معاناته العميقة مع رفض العائلة والمجتمع له، حيث سمع يقول بصوت يمتزج فيه الألم والإحباط: "إنهم يحرموننا من حق العيش الأساسي، حتى أهلي الذين يفترض أن يكونوا ملاذي الآمن رفضوني، في مجتمع لا يهتم سوى بالسمعة والشكليات". (روسيا اليوم)