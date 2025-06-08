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عربي-دولي

حادثة مُرعبة في تركيا... شخصٌ رمى نفسه من الطابق الـ13

Lebanon 24
08-06-2025 | 06:12
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أقدم شخص على الانتحار بالقفز من الطابق الثالث عشر في مدينة أدرنة التركية أثناء بث مباشر عبر منصة "تيك توك"، حيث نقل المشاهدون اللحظات الأخيرة المأسوية التي سبقت الحادث.
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وخلال البث الذي استمر عدة دقائق، عبر الشخص عن معاناته العميقة مع رفض العائلة والمجتمع له، حيث سمع يقول بصوت يمتزج فيه الألم والإحباط: "إنهم يحرموننا من حق العيش الأساسي، حتى أهلي الذين يفترض أن يكونوا ملاذي الآمن رفضوني، في مجتمع لا يهتم سوى بالسمعة والشكليات". (روسيا اليوم)
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