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في ثاني أيام التشريق.. الحجّاج يرمون الجمرات الثلاث

Lebanon 24
08-06-2025 | 06:41
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في ثاني أيام التشريق، قام الحجاج برمي الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى والعقبة.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنّ "حركة الحجاج على جسر الجمرات كانت منظمة، سواء خلال الرمي، أو أثناء عودتهم إلى مقار سكنهم في مِنى، أو توجههم إلى مكة لطواف الوداع". (سكاي نيوز)
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