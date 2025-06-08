في ثاني أيام التشريق.. الحجّاج يرمون الجمرات الثلاث

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في ثاني أيام التشريق، قام الحجاج برمي الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى والعقبة.وذكرت "واس" أنّ "حركة الحجاج على جسر الجمرات كانت منظمة، سواء خلال الرمي، أو أثناء عودتهم إلى مقار سكنهم في مِنى، أو توجههم إلى مكة لطواف الوداع". (سكاي نيوز)