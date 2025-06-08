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عربي-دولي

إغتيال قياديّ سابق في "هيئة تحرير الشام" في سوريا... هذه هويّته

Lebanon 24
08-06-2025 | 07:04
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أفاد مصدر لموقع "بغداد اليوم" عن اغتيال القيادي العراقي السابق في "هيئة تحرير الشام" "أبو عائشة العراقي في أحد شوارع مدينة إدلب شمال غربي سوريا.
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وأضاف أن "مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية أقدما على اغتياله أثناء زيارته لأحد أقاربه في قرية تابعة لمنطقة إدلب، في ظروف لا تزال غامضة". (روسيا اليوم)
 
 
 
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