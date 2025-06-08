إغتيال قياديّ سابق في "هيئة تحرير الشام" في سوريا... هذه هويّته

أفاد مصدر لموقع " اليوم" عن اغتيال القيادي السابق في " " " العراقي في أحد شوارع مدينة إدلب شمال غربي .

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وأضاف أن "مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية أقدما على اغتياله أثناء زيارته لأحد أقاربه في قرية تابعة لمنطقة إدلب، في ظروف لا تزال غامضة". (روسيا اليوم)