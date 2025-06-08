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عربي-دولي

بالصور.. إكتشافات جديدة في الكرنك!

Lebanon 24
08-06-2025 | 07:24
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أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن اكتشاف نقوش جديدة في أحد معابد الكرنك في محافظة الأقصر، تتعلّق بطقوس دينية ملكية، إضافة إلى اكتشافات أثرية جديدة في مناطق أخرى في الأقصر.
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وقال محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إن "أعمال التنظيف في معبد أخ منو، ساهمت في إظهار عدد من النقوش المهمة من بينها نقوش توضح الطقوس التي كان يؤديها الملك تقربا للإله آمون، بينما زُيّنت جدران الممر الرئيسي بمشاهد من احتفال "حب سد" لتحتمس الثالث، إضافة إلى نقش تأسيسي طويل يصف المعبد بأنه "معبد لملايين السنين"، مكرّس للإله آمون-رع وآلهة الكرنك. (روسيا اليوم)
 
 

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