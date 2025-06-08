بالصور.. إكتشافات جديدة في الكرنك!

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أعلنت عن اكتشاف نقوش جديدة في أحد معابد في محافظة الأقصر، تتعلّق بطقوس دينية ملكية، إضافة إلى اكتشافات أثرية جديدة في مناطق أخرى في الأقصر.وقال ، رئيس قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، إن "أعمال التنظيف في معبد أخ منو، ساهمت في إظهار عدد من النقوش المهمة من بينها نقوش توضح الطقوس التي كان يؤديها الملك تقربا للإله ، بينما زُيّنت جدران الممر بمشاهد من احتفال "حب سد" لتحتمس الثالث، إضافة إلى نقش تأسيسي طويل يصف المعبد بأنه "معبد لملايين السنين"، مكرّس للإله آمون-رع وآلهة الكرنك. (روسيا اليوم)