25
o
بيروت
31
o
طرابلس
25
o
صور
32
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
16
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بالصور.. إكتشافات جديدة في الكرنك!
Lebanon 24
08-06-2025
|
07:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة السياحة والآثار المصرية
عن اكتشاف نقوش جديدة في أحد معابد
الكرنك
في محافظة الأقصر، تتعلّق بطقوس دينية ملكية، إضافة إلى اكتشافات أثرية جديدة في مناطق أخرى في الأقصر.
Advertisement
وقال
محمد عبد البديع
، رئيس قطاع الآثار
المصرية
بالمجلس الأعلى للآثار، إن "أعمال التنظيف في معبد أخ منو، ساهمت في إظهار عدد من النقوش المهمة من بينها نقوش توضح الطقوس التي كان يؤديها الملك تقربا للإله
آمون
، بينما زُيّنت جدران الممر
الرئيسي
بمشاهد من احتفال "حب سد" لتحتمس الثالث، إضافة إلى نقش تأسيسي طويل يصف المعبد بأنه "معبد لملايين السنين"، مكرّس للإله آمون-رع وآلهة الكرنك. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
دولة عربيّة تُعلن عن 3 إكتشافات للنفط والغاز
Lebanon 24
دولة عربيّة تُعلن عن 3 إكتشافات للنفط والغاز
08/06/2025 18:43:26
08/06/2025 18:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف علامات جديدة لنشاط على كوكب الزهرة
Lebanon 24
اكتشاف علامات جديدة لنشاط على كوكب الزهرة
08/06/2025 18:43:26
08/06/2025 18:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية والكويت تعلنان عن اكتشاف نفطيّ جديد
Lebanon 24
السعودية والكويت تعلنان عن اكتشاف نفطيّ جديد
08/06/2025 18:43:26
08/06/2025 18:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تُعلن إكتشاف احتياطي جديد من الغاز الطبيعي
Lebanon 24
تركيا تُعلن إكتشاف احتياطي جديد من الغاز الطبيعي
08/06/2025 18:43:26
08/06/2025 18:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
أوكرانيا: تبادل الأسرى مع روسيا مرتقب الأسبوع المقبل
Lebanon 24
أوكرانيا: تبادل الأسرى مع روسيا مرتقب الأسبوع المقبل
11:25 | 2025-06-08
08/06/2025 11:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثيون يستحدثون نقطة جباية على واردات عدن
Lebanon 24
الحوثيون يستحدثون نقطة جباية على واردات عدن
11:05 | 2025-06-08
08/06/2025 11:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد الأضحى... المئات دخلوا المستشفيات في تركيا ما السبب؟
Lebanon 24
في عيد الأضحى... المئات دخلوا المستشفيات في تركيا ما السبب؟
10:42 | 2025-06-08
08/06/2025 10:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في قداس عيد العنصرة... البابا لاوون ينتقد "السياسات القومية"
Lebanon 24
في قداس عيد العنصرة... البابا لاوون ينتقد "السياسات القومية"
10:29 | 2025-06-08
08/06/2025 10:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل... وثائق مهمّة حصلت عليها إيران هذا مضمونها
Lebanon 24
من إسرائيل... وثائق مهمّة حصلت عليها إيران هذا مضمونها
10:24 | 2025-06-08
08/06/2025 10:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة.. الدولار بين 10 آلاف ليرة و 90 ألفاً
Lebanon 24
بالصورة.. الدولار بين 10 آلاف ليرة و 90 ألفاً
15:20 | 2025-06-07
07/06/2025 03:20:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بعد "ضربة الضاحية".. إساءة علنية!
Lebanon 24
مفاجأة بعد "ضربة الضاحية".. إساءة علنية!
13:10 | 2025-06-07
07/06/2025 01:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. فنانة لبنانية تحتفل بزفافها تعرّفوا إلى عريسها (فيديو)
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. فنانة لبنانية تحتفل بزفافها تعرّفوا إلى عريسها (فيديو)
23:51 | 2025-06-07
07/06/2025 11:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في الحج.. معه "قيادي كبير"!
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في الحج.. معه "قيادي كبير"!
13:18 | 2025-06-07
07/06/2025 01:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تستعد لدخول القفص الذهبي قريبا (صورة)
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تستعد لدخول القفص الذهبي قريبا (صورة)
01:48 | 2025-06-08
08/06/2025 01:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:25 | 2025-06-08
أوكرانيا: تبادل الأسرى مع روسيا مرتقب الأسبوع المقبل
11:05 | 2025-06-08
الحوثيون يستحدثون نقطة جباية على واردات عدن
10:42 | 2025-06-08
في عيد الأضحى... المئات دخلوا المستشفيات في تركيا ما السبب؟
10:29 | 2025-06-08
في قداس عيد العنصرة... البابا لاوون ينتقد "السياسات القومية"
10:24 | 2025-06-08
من إسرائيل... وثائق مهمّة حصلت عليها إيران هذا مضمونها
10:00 | 2025-06-08
خفايا من غزة.. هذا ما اعترفت به صحيفة إسرائيلية
فيديو
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
04:30 | 2025-06-08
08/06/2025 18:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
08/06/2025 18:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
04:12 | 2025-06-06
08/06/2025 18:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24