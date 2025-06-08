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إقتصاد

بدءاً من الغدّ... مواطنو هذه الدول ممنوعون من دخول الولايات المتّحدة

Lebanon 24
08-06-2025 | 07:33
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يبدأ سريان الأمر الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة غدا الاثنين.
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والدول التي يشملها أحدث حظر للسفر هي إيران وليبيا والصومال والسودان واليمن وأفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي.


وستُفرض قيود جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا. (سكاي نيوز)
 
 
 
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