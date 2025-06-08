بدءاً من الغدّ... مواطنو هذه الدول ممنوعون من دخول الولايات المتّحدة

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يبدأ سريان الأمر الذي أصدره الرئيس الأميركي بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى غدا الاثنين.والدول التي يشملها أحدث حظر للسفر هي وليبيا والصومال والسودان واليمن وأفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية وغينيا وإريتريا وهايتي.وستُفرض قيود جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا. (سكاي نيوز)