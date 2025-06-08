مسؤول إسرائيليّ: لن نسمح لسفينة "مادلين" بالوصول إلى غزة

قال مسؤول أمنيّ إسرائيليّ إنّ "سفينة مادلين موجودة على بعد 300 كلم من شواطئ غزة".

وأضاف: "سنُقرّر ماذا سنفعل معها... وإلى غزة لن تصل".

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وكانت عضو ريما حسن، أشارت إلى أنّ "السفينة ستصل خلال 24 ساعة إلى المياه الإقليمية ". (الميادين)