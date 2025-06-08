هذه الدولة الأوروبيّة هي الأكثر إعتماداً على التجارة الخارجيّة

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احتلت المرتبة السادسة بين أكبر اقتصادات العالم في انخفاض اعتمادها على عائدات الصادرات عام 2024، بواقع 21.9 بالمئة من الناتج المحلي بعد والصين تواليا.

وتبيّن أنّ هي أكثر الدول اعتماداً على التجارة الخارجية، حيث سجلت صادراتها نسبة قياسية بلغت 148 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. (روسيا اليوم)