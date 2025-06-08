Advertisement

إقتصاد

هذه الدولة الأوروبيّة هي الأكثر إعتماداً على التجارة الخارجيّة

Lebanon 24
08-06-2025 | 08:54
A-
A+
Doc-P-1372170-638849951324907850.png
Doc-P-1372170-638849951324907850.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتلت روسيا المرتبة السادسة بين أكبر اقتصادات العالم في انخفاض اعتمادها على عائدات الصادرات عام 2024، بواقع 21.9 بالمئة من الناتج المحلي بعد الهند والصين تواليا.
Advertisement

 
وتبيّن أنّ أيرلندا هي أكثر الدول اعتماداً على التجارة الخارجية، حيث سجلت صادراتها نسبة قياسية بلغت 148 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مفوض التجارة الأوروبي يقول إنه أجرى اتصالا بوزير التجارة الأميركي بشأن الرسوم
lebanon 24
08/06/2025 18:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض التجارة الأوروبي: التوصل إلى حلول يمثل أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع واشنطن
lebanon 24
08/06/2025 18:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تعمل على ربط السكك الحديدية بمسارات التجارة الآسيوية الأوروبية
lebanon 24
08/06/2025 18:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: لتحديث اتفاقات التجارة الحرة بشكل شامل
lebanon 24
08/06/2025 18:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:25 | 2025-06-08
11:05 | 2025-06-08
10:42 | 2025-06-08
10:29 | 2025-06-08
10:24 | 2025-06-08
10:00 | 2025-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24