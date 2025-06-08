منذ سقوط الأسد... ما هو عدد القتلى في سوريا؟

كشف في تقرير حقوقي جديد، أن 7670 شخصًا قُتلوا في أنحاء منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 6 حزيران 2025، من بينهم 5784 مدنيًا، بينهم 306 أطفال و422 امرأة. (ارم نيوز)

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