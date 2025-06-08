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عربي-دولي
منذ سقوط الأسد... ما هو عدد القتلى في سوريا؟
Lebanon 24
08-06-2025
|
09:06
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كشف
المرصد السوري لحقوق الإنسان
في تقرير حقوقي جديد، أن 7670 شخصًا قُتلوا في أنحاء
سوريا
منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 6 حزيران 2025، من بينهم 5784 مدنيًا، بينهم 306 أطفال و422 امرأة. (ارم نيوز)
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