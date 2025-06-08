المباني اهتزت... زلزال عنيف ضرب كولومبيا هذه قوّته

ضرب زلزال قوّته 6.5 على حقياس ريختر العاصمة الكولومبية.

واهتزت المباني في بوغوتا، وأطلقت في أنحائها وسارع الناس إلى الشوارع.

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ولم يُفدّ حتّى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال. (العربية)