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عربي-دولي

المباني اهتزت... زلزال عنيف ضرب كولومبيا هذه قوّته

Lebanon 24
08-06-2025 | 09:54
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ضرب زلزال قوّته 6.5 على حقياس ريختر العاصمة الكولومبية.
واهتزت المباني في بوغوتا، وأطلقت صفارات الإنذار في أنحائها وسارع الناس إلى الشوارع.
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ولم يُفدّ حتّى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال. (العربية)
 
 
 
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