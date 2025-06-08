بعد بلاغ عن قنبلة.. طائرة كويتية تهبط اضطرارياً

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وقالت الإدارة في بيان رسمي، إنه فور تلقي البلاغ، تم تفعيل الإجراءات والبروتوكولات الأمنية المعتمدة بالتنسيق الكامل مع والجهات المعنية، حيث جرى إنزال جميع الركاب بسلام، دون تسجيل أي إصابات أو تأثيرات سلبية. أعلنت في أن طائرة تابعة لطيران ، كانت في طريقها إلى البلاد ضمن الرحلة المجدولة رقم GF213، هبطت بسلام في ، بعد تلقي بلاغ يفيد بوجود قنبلة على متنها.وقالت الإدارة في بيان رسمي، إنه فور تلقي البلاغ، تم تفعيل الإجراءات والبروتوكولات الأمنية المعتمدة بالتنسيق الكامل مع والجهات المعنية، حيث جرى إنزال جميع الركاب بسلام، دون تسجيل أي إصابات أو تأثيرات سلبية.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة، عبدالله الراجحي، أن "الركاب نُقلوا إلى صالة منعزلة وهم جميعا في صحة جيدة"، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية ما زالت مستمرة للتأكد من سلامة الطائرة وخلوها من أي تهديد محتمل.



وأوضح الراجحي أن حركة الملاحة في مطار لم تتأثر، وأن الرحلات المجدولة تسير بشكل طبيعي، مضيفًا أنه تم التحفظ على الشخص المتسبب في البلاغ ويجري اتخاذ الإجراءات الأمنية بحقه.



واختتم البيان بالإشادة بتعاون الجهات الأمنية والطواقم المعنية، مؤكداً الكويت الدائم بضمان أعلى معايير الأمن والسلامة في مجال الطيران المدني. (سكاي نيوز عربية)