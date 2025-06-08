في قداس عيد العنصرة... البابا لاوون ينتقد "السياسات القومية"

وجّه البابا انتقادا علنيا لتصاعد النزعات القومية حول العالم، واصفا إياها بـ"المؤسفة".

Advertisement



وخلال قداس في ساحة ، وأمام عشرات الآلاف من المصلين، دعا البابا إلى نبذ الأحكام المسبقة والعزلة، وقال: "ليفتح الحدود، ويحطم الجدران، ويبدد الكراهية".