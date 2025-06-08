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في قداس عيد العنصرة... البابا لاوون ينتقد "السياسات القومية"

Lebanon 24
08-06-2025 | 10:29
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وجّه البابا لاوون الرابع عشر انتقادا علنيا لتصاعد النزعات القومية حول العالم، واصفا إياها بـ"المؤسفة".
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وخلال قداس عيد العنصرة في ساحة القديس بطرس، وأمام عشرات الآلاف من المصلين، دعا البابا إلى نبذ الأحكام المسبقة والعزلة، وقال: "ليفتح الرب الحدود، ويحطم الجدران، ويبدد الكراهية".
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