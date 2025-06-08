في عيد الأضحى... المئات دخلوا المستشفيات في تركيا ما السبب؟

استقبلت المستشفيات المئات من المصابين جراء الحوادث التي شهدتها البلاد خلال ذبح الأضاحي احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.

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وتمّ نقل 776 شخصاً في إسطنبول، و420 في ، و293 في ، و144 في وان إلى المستشفيات لتلقي العلاج عقب إصابات أو جروحٍ طفيفة خلال محاولتهم ذبح 3 ملايين و350 ألف رأس من الماشية.



وأغلب المصابين هم جزّارون، ليس لديهم خبرة. (العربية)