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عربي-دولي

في عيد الأضحى... المئات دخلوا المستشفيات في تركيا ما السبب؟

Lebanon 24
08-06-2025 | 10:42
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استقبلت المستشفيات التركية المئات من المصابين جراء الحوادث التي شهدتها البلاد خلال ذبح الأضاحي احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.
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وتمّ نقل 776 شخصاً في إسطنبول، و420 في قيصري، و293 في سكاريا، و144 في وان إلى المستشفيات لتلقي العلاج عقب إصابات أو جروحٍ طفيفة خلال محاولتهم ذبح 3 ملايين و350 ألف رأس من الماشية.

وأغلب المصابين هم جزّارون، ليس لديهم خبرة. (العربية)
 
 
 
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