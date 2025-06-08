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عربي-دولي
الحوثيون يستحدثون نقطة جباية على واردات عدن
Lebanon 24
08-06-2025
|
11:05
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أفادت مصادر إعلامية ومحلية بقيام جماعة الحوثيين باستحداث نقطة جبايات جديدة تحت مسمى "جمارك دمت" في محافظة الضالع،
جنوب اليمن
، لفرض رسوم مالية إضافية على السلع والمركبات
القادمة
من مدينة عدن، بما في ذلك البضائع التي تم استيرادها عبر
ميناء عدن
ودُفعت رسومها القانونية مسبقاً.
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وتقع النقطة المستحدثة
جنوب مدينة
دمت،
على الطريق
الرابط بين مريس ودمت، الذي أعيد افتتاحه مؤخراً أمام حركة المرور، ما جعله ممراً حيوياً بين عدن وصنعاء.
وبحسب المصادر، شرعت الجماعة في فرض جبايات تحت مسمى "الرسوم الجمركية" على الشاحنات والمركبات التجارية التي تعبر الطريق، رغم تقديم التجار وثائق تُثبت استيفاء الرسوم الجمركية في ميناء عدن، ما يضيف أعباء مالية إضافية على كلفة السلع والخدمات، في وقت تعاني فيها المناطق الخاضعة لسيطرتها من أزمة إنسانية واقتصادية هي الأشد منذ سنوات.
(العربية)
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