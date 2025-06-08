الحوثيون يستحدثون نقطة جباية على واردات عدن

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أفادت مصادر إعلامية ومحلية بقيام جماعة الحوثيين باستحداث نقطة جبايات جديدة تحت مسمى "جمارك دمت" في محافظة الضالع، ، لفرض رسوم مالية إضافية على السلع والمركبات من مدينة عدن، بما في ذلك البضائع التي تم استيرادها عبر ودُفعت رسومها القانونية مسبقاً.وتقع النقطة المستحدثة دمت، الرابط بين مريس ودمت، الذي أعيد افتتاحه مؤخراً أمام حركة المرور، ما جعله ممراً حيوياً بين عدن وصنعاء.وبحسب المصادر، شرعت الجماعة في فرض جبايات تحت مسمى "الرسوم الجمركية" على الشاحنات والمركبات التجارية التي تعبر الطريق، رغم تقديم التجار وثائق تُثبت استيفاء الرسوم الجمركية في ميناء عدن، ما يضيف أعباء مالية إضافية على كلفة السلع والخدمات، في وقت تعاني فيها المناطق الخاضعة لسيطرتها من أزمة إنسانية واقتصادية هي الأشد منذ سنوات.(العربية)