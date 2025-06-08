أوكرانيا: تبادل الأسرى مع روسيا مرتقب الأسبوع المقبل

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أعلنت ، الأحد، أن عملية تبادل الأسرى وجثامين جنود قتلى والتي كان يفترض أن تتم في نهاية الأسبوع، ستجري "الأسبوع المقبل"، بعدما تبادلت وكييف الاتهامات بعرقلتها.وقال رئيس الاستخبارات العسكرية إن "بدء عمليات إعادة (الأسرى إلى البلد) مرتقب وفق نتائج مفاوضات الأسبوع المقبل (...) وكل شيء يجري كما هو متوقع"، متهما موسكو بممارسة "لعبة إعلامية غير نزيهة".يذكر أن الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة الروسية الأوكرانية عقدت في الثاني من حزيران في إسطنبول، وتبادل خلالها الطرفان وثائق تتضمن رؤيتهما لجوانب تسوية النزاع.بدروه، أفاد رئيس الوفد الروسي بأن موسكو سلّمت الجانب الأوكراني مذكرة مقترحات من قسمين. واتفق الوفدان على أن تسلم من جانب واحد 6 آلاف جثة لجنود أوكرانيين.