Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا: تبادل الأسرى مع روسيا مرتقب الأسبوع المقبل

Lebanon 24
08-06-2025 | 11:25
A-
A+
Doc-P-1372204-638850036975069583.jpg
Doc-P-1372204-638850036975069583.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت أوكرانيا، الأحد، أن عملية تبادل الأسرى وجثامين جنود قتلى والتي كان يفترض أن تتم في نهاية الأسبوع، ستجري "الأسبوع المقبل"، بعدما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بعرقلتها.
Advertisement

وقال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف إن "بدء عمليات إعادة (الأسرى إلى البلد) مرتقب وفق نتائج مفاوضات اسطنبول الأسبوع المقبل (...) وكل شيء يجري كما هو متوقع"، متهما موسكو بممارسة "لعبة إعلامية غير نزيهة".

يذكر أن الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة الروسية الأوكرانية عقدت في الثاني من حزيران في إسطنبول، وتبادل خلالها الطرفان وثائق تتضمن رؤيتهما لجوانب تسوية النزاع.

بدروه، أفاد رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي بأن موسكو سلّمت الجانب الأوكراني مذكرة مقترحات من قسمين. واتفق الوفدان على أن تسلم روسيا من جانب واحد 6 آلاف جثة لجنود أوكرانيين.
(العربية)

 
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الفرنسية: أوكرانيا تقول إن صفقة تبادل الأسرى مع روسيا ستتم الأسبوع المقبل
lebanon 24
08/06/2025 22:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: روسيا تتهم أوكرانيا بـ "إرجاء" عملية تبادل أسرى الحرب
lebanon 24
08/06/2025 22:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تعلن تبادل 270 أسيرا عسكريا مع أوكرانيا و120 مدنيا
lebanon 24
08/06/2025 22:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: روبيو رحب باتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه مع أوكرانيا في إسطنبول
lebanon 24
08/06/2025 22:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:51 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2025-06-08
15:08 | 2025-06-08
14:00 | 2025-06-08
13:47 | 2025-06-08
13:44 | 2025-06-08
13:33 | 2025-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24