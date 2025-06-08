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زيلينسكي يحذر: بوتين يسعى للقضاء على أوكرانيا بالكامل

Lebanon 24
08-06-2025 | 11:45
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لشبكة تلفزيون «إيه بي سي» الأميركية، اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة لاتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بوساطة أميركية.
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لكن زيلينسكي قال في المقابلة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مهتم بالسلام، ويسعى لإنزال «الهزيمة الكاملة» بأوكرانيا، مشيراً إلى أن تشديد الضغط الأميركي والأوروبي على روسيا هو وحده الكفيل بدفع بوتين للتفكير بشكل عملي والجلوس إلى طاولة التفاوض.

وأكد زيلينسكي أنه على اقتناع تام بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يملك كل القوى والنفوذ والوسائل اللازمة للتحرك وإنهاء هذه الحرب. (الشرق الأوسط)
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