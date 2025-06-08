زيلينسكي يحذر: بوتين يسعى للقضاء على أوكرانيا بالكامل

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قال الرئيس الأوكراني لشبكة تلفزيون «إيه بي سي» الأميركية، اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة لاتفاق مع لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بوساطة أميركية.لكن قال في المقابلة إن غير مهتم بالسلام، ويسعى لإنزال «الهزيمة الكاملة» بأوكرانيا، مشيراً إلى أن تشديد الضغط الأميركي والأوروبي على روسيا هو وحده الكفيل بدفع للتفكير بشكل عملي والجلوس إلى طاولة التفاوض.وأكد زيلينسكي أنه على اقتناع تام بأن الرئيس الأميركي يملك كل القوى والنفوذ والوسائل اللازمة للتحرك وإنهاء هذه الحرب. (الشرق الأوسط)