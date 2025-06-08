نائب أمير مكة يعلن نجاح موسم الحج

أعلن نائب أمير منطقة مكة، اللجنة الدائمة للحج والعمرة، الأمير بن ، نجاح إعلان موسم حج هذا العام، معلناً بدء التحضيرات فوراً لموسم الحج المقبل.

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وقال نائب أمير مكة: "الخطة التشغيلية يسرت للحجاج أداء مناسكهم"، مشيراً إلى أن الحجاج يعدون شركاء في نجاح الحج بفعل التزامهم بالتعليمات، مبيناً في الوقت ذاته أن "تميز الخطة التشغيلية يسّر للحجاج أداء مناسكهم".

عقب ذلك، توجه نائب أمير مكة بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، ، وولي السعودي نتيجة ما تحقق في أداء الخطط التشغيلية التي تزامنت مع رحلة الحجاج، وعززت أداءهم لشعيرة الحج.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر لمنسوبي القطاعات الأمنية والصحية والخدمية والمتطوعين والمتطوعات الذين عملوا لإنجاح هذه الشعيرة.



إلى ذلك، بدأ الحجاج المتعجلون في ثاني أيام التشريق اليوم رمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، بعدها يتوجهون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع.