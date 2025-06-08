اكتمال التعرف على رفات محمد السنوار.. جثته ما زالت في قبضة إسرائيل

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أكد الجيش ، اليوم الأحد، أن جثة الشقيق الأصغر ليحيى ، محمد، في قبضة وأن عملية التعرف على جثمانه اكتملت.وقال موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي إنه "تم التعرف رسميًا وبشكل مؤكد على جثة قائد الجناح العسكري لحركة ، ، الذي اغتيل في هجوم في قبل نحو شهر".وكانت رفاته من بين عدة رفات انتُشلت من أنقاض نفق تحت في خان يونس خلال عملية عسكرية خاصة، بحسب ما ذكر موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي.وأظهرت لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي البنية التحتية تحت المستشفى، بما في ذلك مركز قيادة وتحكم يُقال إن كبار قادة حماس استخدموه لتوجيه العمليات القتالية.ووفقا لموقع "واي نت"، بدأت العملية مساء الأربعاء الماضي، بدعم من طائرات إسرائيلية مقاتلة.وقاد العملية الموجهة استخباراتيًا، الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي، بالتنسيق مع (الشاباك)، وشارك فيها ، ووحدة النخبة "ياهلوم"، وقوات استخباراتية أخرى، بحسب التقرير الذي نشره موقع "واي نت".ونقل الموقع الإخباري الإسرائيلي عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه عُثر على بنية تحتية تحت الأرض، بالإضافة إلى اكتشافات أخرى مهمة "من بينها مراكز قيادة، ومخابئ أسلحة، ومواد استخباراتية إضافية".