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عربي-دولي

طيران الخليج تكشف ملابسات الهبوط الاضطراري بمطار الكويت

Lebanon 24
08-06-2025 | 13:44
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أكدت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، أن الرحلة رقم GF213 المتجهة من مملكة البحرين إلى دولة الكويت، يوم الأحد، شهدت حالة اضطراب من قبل أحد المسافرين، استدعت اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية والاحترازية وفق الأنظمة المعتمدة.
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وأوضحت الشركة أنه تم التعامل مع الحالة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في دولة الكويت، حيث جرى احتجاز الراكب المعني من قبل شرطة المطار لدى هبوط الطائرة في مطار الكويت الدولي، وتم إنزال جميع الركاب بسلام.
وأعربت "طيران الخليج" عن أسفها لأي إزعاج قد يكون تعرض له الركاب، مؤكدة أن سلامة المسافرين والطاقم تظل على رأس أولوياتها، ومثمنةً في الوقت ذاته تعاون السلطات الكويتية واحترافيتها العالية في الاستجابة للموقف بما يضمن أعلى معايير الأمن والسلامة.
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