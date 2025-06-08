24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
طيران الخليج تكشف ملابسات الهبوط الاضطراري بمطار الكويت
Lebanon 24
08-06-2025
|
13:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
شركة طيران الخليج
، الناقلة الوطنية لمملكة
البحرين
، أن الرحلة رقم GF213 المتجهة من مملكة البحرين إلى
دولة الكويت
،
يوم الأحد
، شهدت حالة اضطراب من قبل أحد المسافرين، استدعت اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية والاحترازية وفق الأنظمة المعتمدة.
Advertisement
وأوضحت الشركة أنه تم التعامل مع الحالة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في دولة
الكويت
، حيث جرى احتجاز الراكب المعني من قبل شرطة
المطار
لدى هبوط الطائرة في
مطار الكويت الدولي
، وتم إنزال جميع الركاب بسلام.
وأعربت "طيران
الخليج
" عن أسفها لأي إزعاج قد يكون تعرض له الركاب، مؤكدة أن سلامة المسافرين والطاقم تظل على رأس أولوياتها، ومثمنةً في الوقت ذاته تعاون السلطات
الكويتية
واحترافيتها العالية في الاستجابة للموقف بما يضمن أعلى معايير الأمن والسلامة.
مواضيع ذات صلة
بالصور: هبوط اضطراري عنيف لطائرة "آن-24" شرقي روسيا
Lebanon 24
بالصور: هبوط اضطراري عنيف لطائرة "آن-24" شرقي روسيا
08/06/2025 22:42:48
08/06/2025 22:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هبوط اضطراري... إقلاع طائرة الرئيس الصربيّ
Lebanon 24
بعد هبوط اضطراري... إقلاع طائرة الرئيس الصربيّ
08/06/2025 22:42:48
08/06/2025 22:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة الطيران المدني الكويتية: بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة أثناء رحلة لطيران الخليج
Lebanon 24
إدارة الطيران المدني الكويتية: بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة أثناء رحلة لطيران الخليج
08/06/2025 22:42:48
08/06/2025 22:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خدمات الطوارئ الروسية: هبوط طائرة “بوينغ 737” في مطار شيريميتيفو بشكل طبيعي رغم عطل أصابها
Lebanon 24
خدمات الطوارئ الروسية: هبوط طائرة “بوينغ 737” في مطار شيريميتيفو بشكل طبيعي رغم عطل أصابها
08/06/2025 22:42:48
08/06/2025 22:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تفاهم أميركي - إسرائيلي على سحب اليونيفيل من جنوب لبنان
Lebanon 24
تفاهم أميركي - إسرائيلي على سحب اليونيفيل من جنوب لبنان
15:30 | 2025-06-08
08/06/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية موسم الحج في حرّ الصيف… وموعد جديد في برد الشتاء
Lebanon 24
نهاية موسم الحج في حرّ الصيف… وموعد جديد في برد الشتاء
15:08 | 2025-06-08
08/06/2025 03:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف: هكذا تستخدم إيران سفاراتها لـ"التجسس"!
Lebanon 24
تقرير يكشف: هكذا تستخدم إيران سفاراتها لـ"التجسس"!
14:00 | 2025-06-08
08/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة أكثر 400 ألف لاجئ إلى سوريا عبر الحدود البرية
Lebanon 24
عودة أكثر 400 ألف لاجئ إلى سوريا عبر الحدود البرية
13:47 | 2025-06-08
08/06/2025 01:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتمال التعرف على رفات محمد السنوار.. جثته ما زالت في قبضة إسرائيل
Lebanon 24
اكتمال التعرف على رفات محمد السنوار.. جثته ما زالت في قبضة إسرائيل
13:33 | 2025-06-08
08/06/2025 01:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نقل فنان شهير إلى المستشفى للمرّة الثالثة... حالته خطيرة جدّاً
Lebanon 24
نقل فنان شهير إلى المستشفى للمرّة الثالثة... حالته خطيرة جدّاً
10:19 | 2025-06-08
08/06/2025 10:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. فنانة لبنانية تحتفل بزفافها تعرّفوا إلى عريسها (فيديو)
Lebanon 24
بعد شفائها من مرض السرطان.. فنانة لبنانية تحتفل بزفافها تعرّفوا إلى عريسها (فيديو)
23:51 | 2025-06-07
07/06/2025 11:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تستعد لدخول القفص الذهبي قريبا (صورة)
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تستعد لدخول القفص الذهبي قريبا (صورة)
01:48 | 2025-06-08
08/06/2025 01:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما يحصل داخل محال الذهب في لبنان!
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما يحصل داخل محال الذهب في لبنان!
15:48 | 2025-06-07
07/06/2025 03:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أحمد الشرع ولبنان.. إقرأوا ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة
Lebanon 24
عن أحمد الشرع ولبنان.. إقرأوا ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة
16:00 | 2025-06-07
07/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:30 | 2025-06-08
تفاهم أميركي - إسرائيلي على سحب اليونيفيل من جنوب لبنان
15:08 | 2025-06-08
نهاية موسم الحج في حرّ الصيف… وموعد جديد في برد الشتاء
14:00 | 2025-06-08
تقرير يكشف: هكذا تستخدم إيران سفاراتها لـ"التجسس"!
13:47 | 2025-06-08
عودة أكثر 400 ألف لاجئ إلى سوريا عبر الحدود البرية
13:33 | 2025-06-08
اكتمال التعرف على رفات محمد السنوار.. جثته ما زالت في قبضة إسرائيل
13:22 | 2025-06-08
الحرس الوطني يصل لوس أنجلوس.. ماذا يحدث في كاليفورنيا؟
فيديو
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
04:30 | 2025-06-08
08/06/2025 22:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
08/06/2025 22:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
04:12 | 2025-06-06
08/06/2025 22:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24