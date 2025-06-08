طيران الخليج تكشف ملابسات الهبوط الاضطراري بمطار الكويت

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أكدت ، الناقلة الوطنية لمملكة ، أن الرحلة رقم GF213 المتجهة من مملكة البحرين إلى ، ، شهدت حالة اضطراب من قبل أحد المسافرين، استدعت اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية والاحترازية وفق الأنظمة المعتمدة.وأوضحت الشركة أنه تم التعامل مع الحالة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في دولة ، حيث جرى احتجاز الراكب المعني من قبل شرطة لدى هبوط الطائرة في ، وتم إنزال جميع الركاب بسلام.