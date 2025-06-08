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عربي-دولي

نهاية موسم الحج في حرّ الصيف… وموعد جديد في برد الشتاء

Lebanon 24
08-06-2025 | 15:08
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كشف المركز السعودي للأرصاد، الأحد، أن موسم حج هذا العام يمثل نهاية ارتباط الحج بفصل الصيف، على أن يعود مجدداً بعد 25 عاماً.
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وأوضح حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز، أن المواسم الثمانية المقبلة ستقع في فصل الربيع، تليها ثمانٍ أخرى في «الشتاء»، ثم تأتي مواسم خريفية تتصاعد فيها درجات الحرارة تدريجياً، حتى يعود «الصيف» إلى الموسم بعد نحو 25 عاماً.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذا التغير يأتي ضمن الدورة الزمنية للتقويم القمري، ما يُعزِّز فرص أداء المناسك في أجواء أكثر اعتدالاً خلال المواسم المقبلة.

(الشرق الأوسط)
 
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