رئيسة المكسيك واشنطن: لعدم معاملة المهاجرين مثل "المجرمين"

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وقالت شينباوم إن "المكسيكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة هم.. رجال ونساء نزيهون ذهبوا للبحث عن حياة أفضل وتأمين حاجات عائلاتهم. هم ليسوا مجرمين".



وشدّدت على أن عمل المهاجرين "يدعم أيضاً اقتصاد الولايات المتحدة".



يأتي هذا بينما بدأ عناصر من الحرس الوطني الأميركي يصلون إلى مدينة لوس أنجلوس صباح الأحد بعدما أمر بإرسالهم، في انتشار يأتي عقب اندلاع احتجاجات اتسم بعضها بالعنف على خلفية عمليات دهم شديدة لتنفيذ قوانين الهجرة.



وقالت شينباوم: "نحن لا نتّفق مع هذه الطريقة لمعالجة ظاهرة الهجرة التي لا تتم بعمليات الدهم أو العنف"، داعيةً إلى احترام حقوق المهاجرين.



وأوضحت أن البعثة الدبلوماسية المكسيكية على تواصل مع 35 مكسيكياً محتجزين في الولايات المتحدة.



في سياق متصل، تبادل الجمهوريون والديمقراطيون الانتقادات اللاذعة الأحد بعد أن نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس وسط الاحتجاجات على تزايد المداهمات التي تثير انقساماً. دعت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم ، الأحد، إلى عدم معاملة المهاجرين مثل "المجرمين"، مشيرةً إى توقيف 35 من مواطنيها في عمليات الدهم التي تثير احتجاجات في لوس أنجلوس.وقالت شينباوم إن "المكسيكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة هم.. رجال ونساء نزيهون ذهبوا للبحث عن حياة أفضل وتأمين حاجات عائلاتهم. هم ليسوا مجرمين".وشدّدت على أن عمل المهاجرين "يدعم أيضاً اقتصاد الولايات المتحدة".يأتي هذا بينما بدأ عناصر من الحرس الوطني الأميركي يصلون إلى مدينة لوس أنجلوس صباح الأحد بعدما أمر بإرسالهم، في انتشار يأتي عقب اندلاع احتجاجات اتسم بعضها بالعنف على خلفية عمليات دهم شديدة لتنفيذ قوانين الهجرة.وقالت شينباوم: "نحن لا نتّفق مع هذه الطريقة لمعالجة ظاهرة الهجرة التي لا تتم بعمليات الدهم أو العنف"، داعيةً إلى احترام حقوق المهاجرين.وأوضحت أن البعثة الدبلوماسية المكسيكية على تواصل مع 35 مكسيكياً محتجزين في الولايات المتحدة.في سياق متصل، تبادل الجمهوريون والديمقراطيون الانتقادات اللاذعة الأحد بعد أن نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس وسط الاحتجاجات على تزايد المداهمات التي تثير انقساماً.

وقال السناتور كريس: "من المهم أن نتذكر أن ترامب لا يحاول أن يعالج (مشكلة) أو يحافظ على السلم. إنه يتطلع إلى التأجيج والانقسام"، بحسب تعبيره.

أما السناتور الديمقراطي بوكر فقد ندد بنشر ترامب للقوات دون موافقة ولاية كاليفورنيا، محذراً من أن ذلك لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوتر.



في المقابل، دافع رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن قرار ترامب، قائلاً إنه لا يشعر بأي قلق من نشر الحرس الوطني. وأضاف "أحد مبادئنا الأساسية هو الحفاظ على السلم من خلال القوة. ونحن نفعل ذلك في والشؤون الداخلية أيضا. لا أعتقد أن هذا إجراء متشدد".



بدوره، قال السناتور الجمهوري جيمس لانكفورد إن ترامب يحاول تهدئة التوتر، مشيراً إلى مشاهد أظهرت المحتجين وهم يلقون بأشياء على قوات إنفاذ القانون.



وأشار لانكفورد إلى اضطرابات مماثلة في 2020 بسياتل وبورتلاند، إذ دعم الحرس الوطني قوات إنفاذ القانون المحلية وسط احتجاجات مناهضة للعنصرية.