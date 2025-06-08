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عربي-دولي

شركة "رينو": فرنسا تطلب منا المساعدة بإنتاج طائرات مسيرة بأوكرانيا

Lebanon 24
08-06-2025 | 16:50
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قالت شركة "رينو" الأحد إن وزارة الدفاع الفرنسية طلبت منها المساعدة في إنتاج طائرات مسيرة، وذلك بعد أيام من طرح الوزارة فكرة أن تساعد شركات فرنسية في إنتاجها بأوكرانيا.
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وأضافت "رينو" في بيان: "تواصلت وزارة الدفاع معنا بشأن إمكانية إنتاج طائرات مسيرة. جرت مناقشات لكن لم يتم اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة إذ ننتظر المزيد من التفاصيل من الوزارة حول هذا المشروع".

وذكر موقع "فرانس إنفو" الإخباري الفرنسي في وقت سابق من يوم الأحد أن من المتوقع أن تنتج شركة صناعة السيارات الفرنسية طائرات مسيرة في أوكرانيا.

وبحسب "فرانس إنفو"، التي لم تكشف مصادرها، فإن خطوط الإنتاج ستكون "على بعد عشرات أو مئات الكيلومترات من جبهات القتال".

ورداً على سؤال حول هذا التقرير قالت وزارة الدفاع الفرنسية لوكالة "رويترز" إن الأمر متروك لشركة صناعة السيارات، دون أن تذكرها بالاسم، لتحديد ما إن كانت ستشارك في هذا المشروع.

وكان وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو قد ذكر في تصريحات لقناة "إل. سي. إي" الإخبارية الفرنسية يوم الجمعة أن باريس ستقيم شراكة بين شركة فرنسية كبرى لصناعة السيارات، دون أن يذكر اسمها، ومؤسسة دفاعية صغيرة بهدف تجهيز خطوط إنتاج في أوكرانيا لصناعة طائرات مسيرة.
 
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