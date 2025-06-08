لأول مرة… "مؤسسة غزة الإنسانية" توصل المساعدات بشاحنات مباشرة

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قامت "مؤسسة غزة الإنسانية"، الأحد، ولأول مرة، بتوزيع المواد الغذائية مباشرة على خارج مراكز التوزيع التابعة لها وذلك باستخدام الشاحنات، بحسب تقارير إعلامية.وأفادت هيئة البث "كان" نقلاً عن المؤسسة بأن حوالي 20 شاحنة قامت بتوصيل المساعدات لتخفيف الضغط عن مراكز التوزيع القائمة.كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى إلى أن هذا المشروع التجريبي تم في الجزء من مدينة ، بمساعدة عمّال فلسطينيين محليين.ووفقاً لموقع صحيفة " "، فقد تمت عملية التوزيع في المراكز المختلفة دون حوادث تُذكر، حسبما أفادت المؤسسة.(العربية)