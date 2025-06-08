حكّام ديمقراطيون ينتقدون نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس

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ندّد حكام ولايات أميركية ينتمون إلى الأحد بنشر قوات من في لقمع الاحتجاجات المناهضة لاعتقال مهاجرين، مشيرين إلى أن الصلاحية في هذا الشأن تعود لحاكم الولاية.وقال الحكام في بيان مشترك إن "تحرّك لنشر الحرس الوطني التابع لولاية يعد إساءة استخدام للسلطة تنذر بالخطر".وأضافوا: "من المهم أن نحترم سلطة الحكام التنفيذية التي تخولهم إدارة في ولاياتهم".