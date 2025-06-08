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ترمب يتعهّد بفرض القانون والنظام في لوس أنجلوس

Lebanon 24
08-06-2025 | 19:34
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تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض القانون والنظام مع بدء عناصر من الحرس الوطني الأميركي التمركز في مدينة لوس أنجلوس بناء على أوامره، في انتشار نادر ضد رغبة حاكم الولاية، عقب اندلاع احتجاجات اتّسم بعضها بالعنف إثر عمليات دهم ضد مهاجرين.
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وقال ترامب للصحافيين إن "القوات المرسلة إلى لوس أنجلوس ستفرض قانوناً ونظاماً قويين جداً"، مضيفاً: "هناك أشخاص عنيفون، ولن نسمح لهم بالإفلات من العقاب عن ذلك".
ورداً على سؤال حول تفعيل "قانون التمرّد" الذي يتيح نشر القوات المسلحة لقمع احتجاجات، قال ترامب: "ننظر في شأن القوات في كل مكان. لن نسمح بحدوث ذلك في بلدنا".
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