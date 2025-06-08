مادلين تحت الهجوم الإسرائيلي في عرض البحر

لحظة صعود القوات الإسرائيلية على متن السفينة 'مادلين' والسيطرة عليها



إذاعة الجيش عن مصدر عسكري:



تم اقتياد السفينة نحو ميناء أسدود



نتحقق من هويات الأفراد الذين كانوا على متن السفينة تمهيدا لاستجوابهم



الاستجواب سيتم في قاعدة تابعة لسلاح البحرية في ميناء أسدود pic.twitter.com/rrTMeSQvOQ — جريدة (@alqudsnewspaper) June 9, 2025 Advertisement

وقد وصف النشطاء على متن السفينة هذا الاعتداء بأنه عمل إرهابي تمارسه في المياه الدولية، مشيرين إلى أن حياة الطاقم باتت مهددة بشكل جدي مع استمرار التصعيد العسكري في عرض البحر. ورغم الهجوم والحرب النفسية والمناورات التي يتعرض لها النشطاء، أكدت الناشطة ياسمين من على متن "مادلين" أن الطاقم مستمر في الإبحار نحو غزة طالما أن المحرك يعمل، معتبرة أن مهمتهم تمثل وعداً وواجباً تجاه أهالي غزة المحاصرة.وفق مصادر قانونية متخصصة في القانون الدولي البحري والقانون الإنساني، فإن ما تقوم به إسرائيل يشكّل خرقاً صريحاً للاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية لقانون البحار، حيث أن اعتراض سفينة مدنية تبحر في المياه الدولية وتحمل مساعدات إنسانية دون أن تشكل تهديداً أمنياً، يُعتبر فعلاً غير مشروع ويرقى إلى أعمال القرصنة البحرية.في المقابل، تواصل إسرائيل تبرير هذا الحصار تحت مسمى "الاعتبارات الأمنية"، رغم أن الحصار البحري على غزة تعرّض في السنوات الماضية لسلسلة إدانات دولية من مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة وهيئات حقوقية عديدة، واعتُبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يحرّم استخدام الحصار كوسيلة عقاب جماعي ضد السكان المدنيين أو تجويعهم.وتعيد هذه العملية إلى الأذهان ما جرى عام 2010 حين اعترضت إسرائيل سفينة "مرمرة" وقتلت عدداً من النشطاء في المياه الدولية، في واقعة أدانها واعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.وفي تطورات متسارعة، عاودت القوات الإسرائيلية مهاجمة السفينة مجدداً، وسط أنباء عن شروع باعتقال النشطاء المتواجدين على متن "مادلين"، وقد تم تداول مقاطع مصوّرة عبر منصة X توثق لحظات الاعتداء وبدء السيطرة على الطاقم. وفي الساعات الأخيرة، صعدت قوات الاحتلال إلى ظهر السفينة بشكل كامل، وانقطع البث عن النشطاء بشكل كامل، ما يثير المخاوف بشأن مصيرهم بعد السيطرة الكاملة على السفينة في عرض البحر.وإذ أكدت الإسرائيلية رسمياً أن جيش الاحتلال سيطر بشكل كامل على سفينة "مادلين"، وتم اقتيادها إلى الموانئ الإسرائيلية، ادّعت إسرائيل نيتها ترحيل النشطاء الذين كانوا على متن السفينة. وفي السياق نفسه، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن السلطات باشرت التحقق من هويات النشطاء تمهيداً لاستجوابهم في قاعدة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي في ميناء أسدود، مع الإشارة إلى أن القارب يسير حالياً نحو الشواطئ الإسرائيلية، ومن المتوقع لاحقاً إعادتهم إلى بلدانهم بعد انتهاء إجراءات التحقيق.تبقى الأنظار متجهة إلى مصير الطاقم في الساعات المقبلة، وسط تصعيد خطير يجري في المياه الدولية. المعركة مستمرة، والتطورات مفتوحة، والعالم كله يشهد هذا المشهد الذي سيكتب في سجل الحصار على غزة.