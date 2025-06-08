انفجار في قاعدة كادينا الجوية الأميركية في اليابان.. وسقوط إصابات

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أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون بحدوث انفجار في قاعدة كادينا الجوية الأميركية في وسط أنباء عن سقوط إصابات.يذكر أن قاعدة كادينا الجوية، الواقعة في في المياه لليابان، هي أقرب قاعدة جوية أميركية إلى تايوان، إذ تبعد عنها 370 ميلاً. (العربية)